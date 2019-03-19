В Иране 500 семей покинули дома из-за наводнения

БАКУ /Trend/ - В районе Симург провинции Мазандаран на севере Ирана 500 семей покинули свои дома из-за разлива реки Тайлар. Об этом сказал заместитель губернатора провинции Мехди Разджуйан, сообщает во вторник Trend.

По его словам, свои дома покинули семьи в городе Киакола и шести селах района.

Замгубернатора добавил, что семьи размещены во временных убежищах.

Отметим, что район Симург - один из центральных районов провинции Мазандаран.

Разлив реки Тайлар в этой провинции нанес серьезный ущерб восьми районам - Симург, Сари, Миандуруд, Савадкух, Бабол, Бехшахр и Нека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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