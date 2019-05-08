Стала известна причина экстренной посадки самолета Air France в Иране

8 мая 2019 23:26 (UTC+04:00)

Причиной экстренной посадки в Иране пассажирского самолёта Air France, летевшего из Парижа в Мумбаи, стала неисправность системы вентиляции, сообщает авиакомпания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сайт Flightradar24 сообщал, что самолет Air France, направлявшийся из Парижа в Мумбаи, подал сигнал бедствия, после чего экстренно приземлился в аэропорту иранского города Исфахан, приземление прошло благополучно.

"Air France подтверждает, что экипаж рейса AF218 от 8 мая 2019 года, выполняемого компанией JOON (дочерняя компания Air France - ред.) между Парижем (CDG) и Бомбеем (BOM) на аэробусе A340, принял решение отклониться от маршрута в сторону аэропорта Исфахан (Иран) из-за неисправности системы вентиляции в соответствии с процедурами изготовителя и принципом предосторожности", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, самолет приземлился в Исфахане в 17:00 по парижскому времени.
Команда Air France мобилизована для обслуживания клиентов в международном аэропорту Исфахане, говорится в сообщении.

"Air France понимает и сожалеет о неудобствах, которые вызваны этой ситуацией, и напоминает, что безопасность ее клиентов и экипажа является первостепенной задачей", - отмечает перевозчик.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет Air France вынужденно сел в Иране
Европа 8 мая 21:24
Самолет Qatar Airways совершил экстренную посадку в Мумбаи
В мире 1 мая 12:57
Президент Грузии стала пассажиром первого авиарейса из Парижа в Тбилиси
Европа 1 апреля 03:59
Истребитель ВВС Японии совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту
Другие страны 12 марта 07:01
Нидерланды приобрели 12,7% акций группы Air France - KLM
Европа 27 февраля 12:13
Нидерланды приобрели 12,7% акций группы Air France - KLM
В мире 27 февраля 06:38
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии художественной выставки «Мой путь лежит через Карабах» (ФОТО)
Общество 00:48
В результате аварии на азербайджанском корабле пострадали 14 человек - Saipem
Происшествия 00:23
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом
Общество 00:01
Азербайджанские водители стали реже нарушать правила дорожного движения
Общество 8 мая 23:18
Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране
США 8 мая 23:10
Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году
Другие страны 8 мая 23:03
Когда Азербайджан начнет экспортировать карбамидные удобрения?
Бизнес 8 мая 23:01
Новые подробности по ужасному ДТП с участием автобуса в Азербайджане
Происшествия 8 мая 22:57
В Баку пройдет пробный экзамен для желающих работать учителем
Общество 8 мая 22:49