В Иране введен запрет на купание в Каспии

29 июля 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца этого месяца введен запрет на купание в иранском секторе Каспийского моря у побережья провинции Мазандаран. Об этом сказал председатель местного комитета по спасению утопающих Наги Каримиан, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, на 60 территориях в провинции установлены флажки, предупреждающие о запрете купания.

Отметим, что в этом году у побережья провинции Мазандаран утонули более 10 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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