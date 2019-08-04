За последнюю неделю в Иране погибли около 150 человек

БАКУ /Trend/ - С 27 июля по второе августа в Иране в результате различных происшествий погибли 144 человека. Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал представитель Организации скорой помощи страны Муджтаба Халиди.

По его словам, в результате различных происшествий также пострадали 1538 человек.

"За прошедшую неделю было зафиксировано 454 различных происшествий. Из них 209 - это дорожно-транспортные происшествия, а 245 - другие", - сказал он.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.