В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Иране, сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 19:09 по времени UTC, располагался в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.