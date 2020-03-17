Иран отпустил около 85 тысяч заключенных из тюрем из-за коронавируса
Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.
Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.
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