В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 182 545, летальных исходов — на 8659, зафиксированы 144 649 случаев выздоровления. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"За последние сутки выявлены 2369 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 182 542 человек", сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 75 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8659 человек.
По словам Лари, зафиксированы 144 649 случая выздоровления среди заразившихся.
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