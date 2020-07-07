Иран зафиксировал рекордное суточное число смертей среди заразившихся коронавирусом
Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране выросло за сутки на 200 и превысило 11,9 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью минздрава Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 637, общее число инфицированных достигло 245 688", - приводит ее слова агентство ISNA. "За прошедшие 24 часа в Иране умерли 200 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 11 931", - добавила Лари.
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