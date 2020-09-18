В Иране растет число заразившихся COVID-19

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 3 049 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, общее число заразившихся вирусом в Иране достигло 416 198 человек, из них состояние 3 869 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 144 человека, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 23 952 случая.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 355 505 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Йезд, Зенджан и Газвин.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,69 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)