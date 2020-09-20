В Иране заявили о начале третьей волны распространения коронавируса

Третья волна распространения коронавируса началась на территории провинции Тегеран в Иране. Об этом заявил глава штаба по противодействую распространения вируса в столичной провинции Алиреза Зали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна", - цитирует его агентство ISNA. Зали добавил, что "временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным".

Он уточнил, что наблюдается рост статистических показателей, что соответствует третьей волне. "Мы отправили письмо министру здравоохранения от лица штаба по противодействию распространения коронавируса в Тегеране [с запросом] вернуть ограничения, связанные с вирусом. Особенно это касается [возвращения] дистанционного формата работы", - добавил Зали.

Последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета, и 31 августа суточный показатель прироста заболеваемости упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и за последние три дня дважды превышало 3 тыс. человек в сутки.

Официально о начале второй волны коронавируса в рамках страны было объявлено 15 июля.