Иран обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 425 481 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 361 523 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 24478 человек.

Напомним, что более 29 млн. человек заразились коронавирусом в мире, 930 тыс. из которых умерли.