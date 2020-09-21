Иран обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 425 481 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 361 523 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 24478 человек.
Напомним, что более 29 млн. человек заразились коронавирусом в мире, 930 тыс. из которых умерли.
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