За сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 4 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 4 392 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, таким образом общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 488 326 человек, состояние 4 335 из которых оценивается как тяжелое. До сих пор в стране от коронавируса выздоровели 399 882 человека.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 230 человек, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 27 888 человек

Представитель министерства добавила, что "красная зона" включает в себя провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохгилуйе и Буйир-Ахмед, Гилан, Бушехр, Занджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахияари, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,23 миллиона тестов на выявление коронавируса.

.(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)