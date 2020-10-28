Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один из сотрудников моего аппарата заразился коронавирусом. В полночь стал известен результат и моего теста, он оказался положительным", - приводит в среду агентство ISNA слова спикера.

По информации агентства, Галибаф заявил, что находится на карантине, но рассчитывает продолжить выполнять свои обязанности.