Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом
Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Один из сотрудников моего аппарата заразился коронавирусом. В полночь стал известен результат и моего теста, он оказался положительным", - приводит в среду агентство ISNA слова спикера.
По информации агентства, Галибаф заявил, что находится на карантине, но рассчитывает продолжить выполнять свои обязанности.
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