За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 8 293 человека

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 24 часа в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 8 293 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 596 941 человек.

У 5055 человек, являющихся носителями вируса, состояние оценивается как тяжелое.

Она отметила, что в Иране за последние сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 399 человек, таким образом число умерших от коронавируса в Иране возросло до 34 113 человек.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 472 598 человек.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйир-Ахмад, Гилан, Бушехр, Занджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтияри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Язд и Курдистан.