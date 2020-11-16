11% людей старше 25 лет (5,5 млн человек) страдают от диабета в Иране, и распространенность этого заболевания в стране увеличивается. Об этом сообщил руководитель Центра лечения неинфекционных заболеваний министерства здравоохранения и медицинского образования ИРИ Афшин Остовар, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, введенный в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ.

Остовар сегодня на своем брифинге в режиме видеоконференции заявил, что 460 млн человек страдают от диабета в мире, и ежегодно 4 млн 200 тыс. человек умирают от этой болезни. Особенно катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным диабетом II типа, доля которого составляет более 85% всех случаев

По его словам, в Иране из-за изменения образа жизни, ожирения, избыточного веса и плохого питания мы сталкиваемся с ростом заболеваемости диабетом.

Диабет — это хроническая болезнь, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).

Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2020 года – "Медсестра и диабет"(The Nurse and Diabetes).