В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 123 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 123 человека.

Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 62 999.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 11 420 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 1 920 394. Состояние 4 024 из них оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 642 418 человек, проведено свыше 13 миллионов тестов на COVID-19.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)