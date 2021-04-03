В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 123 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 123 человека.
Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 62 999.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 11 420 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 1 920 394. Состояние 4 024 из них оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 642 418 человек, проведено свыше 13 миллионов тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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