В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 843 523 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 347 752 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 78 848 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 4753 пациента находятся в тяжелой ситуации.

Напомним, что более 160 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 3 млн из которых умерли.

Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране. Исламская Республика неоднократно раскритиковал действия США, мешающие импорта лекарств и вакцины от коронавируса в Иран.