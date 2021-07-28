От коронавируса в Иране за сутки скончались более 300 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 303 человека.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 89 782.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 33 817 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 792 014, состояние 5 205 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 310 163 человека, проведено свыше 25,7 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 11,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 8,84 миллиона, вторую – 2,55 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)