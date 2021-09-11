В Иране за сутки от коронавируса умерли 444 человека

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 444 человека.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 113 824.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 16 654 человека, и общее число инфицированных достигло 5 275 567. Состояние 7 347 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 538 419 человек, проведено свыше 30,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране применено около 33,9 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 22,1 миллиона, вторую – 11,8 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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