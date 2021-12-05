В Иране за последние сутки от коронавируса скончались свыше 70 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3 109 человек, 76 человек скончались.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 130 200. В целом с начала пандемии в Иране проведено свыше 39,3 миллиона тестов, выявлено 6 134 465 случаев заражения. Излечились от вируса 5 923 316 человек. В настоящее время состояние 3 249 больных оценивается как тяжелое.

На пятое декабря в стране применено свыше 107 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 58 миллионов, вторую - 48,1, третью - 1,28 миллиона человек.