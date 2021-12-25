Иран закрыл из-за коронавируса границы с соседними странами

БАКУ /Trend/ - Согласно решению иранского Национального комитета по борьбе с коронавирусом, с 25 декабря Иран на 15 дней закрыл границы с соседними странами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Латифи.

По его словам, причиной этому является предотвращение распространения штамма "омикрон" коронавируса.

Латифи добавил, что Иран закрыл пограничные таможенные пункты с Азербайджаном, Турцией, Ираком, Пакистаном, Афганистаном и другими странами. Пересекать границы могут дипломаты и лица с семьями, имеющие разрешение на постоянное проживание, образование, лечение и торговлю.

"Все погранично-пропускные пункты по торговле с соседними странами функционируют, и никаких ограничений не устанавливалось", - отметил он.

( Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде)