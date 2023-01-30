Растет число пострадавших от землетрясения в Иране

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1 167. Такие данные привел в понедельник губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1 167 человек, 3 погибли", - цитирует его агентство ISNA.

Ранее в понедельник, как передало агентство IRNA, Мотамедиан заявил, что число пострадавших превысило 1 тысячу человек.

По данным генерального секретаря Общества Красного Полумесяца Ирана Якуба Сулеймани, пострадавшим роздано около 7 тыс. палаток, создано 30 лагерей временного содержания людей, где им выдают одеяла, обогреватели, продуктовые наборы.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, где проживают 175 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км.