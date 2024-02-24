В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11 часов по местному времени в провинции Ормузган на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,8 балла.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Национальный сейсмографический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы на глубине 21 км. Землетрясение произошло в 27 километрах от города Фин.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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