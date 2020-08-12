Президентские выборы в Гвинее состоятся 18 октября

Президент Гвинеи Альфа Конде заявил во вторник, что выборы главы государства состоятся 18 октября. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее правящая партия Гвинеи "Объединение гвинейского народа" выдвинула на своем съезде кандидатуру действующего президента. Конде пока не сообщил, намерен ли он баллотироваться на третий президентский срок.

Одобренная на состоявшемся в марте референдуме новая конституция страны открыла перед Альфа Конде возможность добиваться третьего президентского мандата. Предыдущая конституция ограничивала пребывание главы государства на своем посту двумя сроками.

Однако, по мнению правящей партии, с принятием новой конституции два предыдущих срока Альфа Конде не должны учитываться.

С минувшей осени в Гвинейской Республике оппозиция пытается организовать широкое антиправительственное движение с целью не допустить переизбрания Конде. Ее акции сопровождаются беспорядками.