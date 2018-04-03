Переоформление лицевого счета на квартиру…

Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста после смерти человека на чьё имя был оформлен лицевой счёт квартиры через сколько месяцев можно перевести лицевой счет на своё имя?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Каких-либо временных ограничений в данном вопросе не существует.

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