Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?

Вопрос:

Здравствуйте. Мне 70 лет, я инвалид II группы. Моей супруге 66 лет, она получает пенсию (как мать троих детей). Если я скончаюсь, то супруга сможет перевести мою пенсию на себя? У нее пенсия меньше. Если она откажется от нее, то сможет ли получать мою пенсию? Заранее благодарю!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Пенсию нельзя переадресовать другому человеку.

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