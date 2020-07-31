Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Вопрос:
Здравствуйте. Мне 70 лет, я инвалид II группы. Моей супруге 66 лет, она получает пенсию (как мать троих детей). Если я скончаюсь, то супруга сможет перевести мою пенсию на себя? У нее пенсия меньше. Если она откажется от нее, то сможет ли получать мою пенсию? Заранее благодарю!
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Пенсию нельзя переадресовать другому человеку.
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