На каких основаниях могут предоставить вид на жительство в Азербайджане?
Вопрос:
Здравствуйте! На каких основаниях могут предоставить вид на жительство в Азербайджане? Являюсь гражданином России, родился в Баку, мама живёт в Баку. Проживаю в гражданском браке, есть общий ребёнок. Моей гражданской супруге могут предоставить вид на жительство на основании общего ребёнка? Спасибо!
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляется разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики в том числе при следующих обстоятельствах:
- если они находятся в близких родственных отношениях с гражданами Азербайджанской Республики;
- если они являются членами семей иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики;
- если они занимаются предпринимательской деятельностью в Азербайджанской Республике;
- если они получили разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики.
Таким образом, вы и ваша супруга можете получить разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики
Для получения разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики необходимо представить следующие документы:
- заявление-анкету;
- паспорт или иной документ для пересечения границы (срок действия которого должен быть как минимум на три месяца дольше истечения срока предусмотренного разрешения на временное проживание);
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или равнозначного ему документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18 лет и);
- документ, в нотариальном или приравненном к нему порядке подтверждающий наличие обстоятельств, являющихся основанием для выдачи разрешения на временное проживание;
- справку о том, что он не является носителем вируса заболевания, которое предусмотрено в перечне опасных инфекционных заболеваний, утвержденном соответствующим органом исполнительной власти;
- копию документа, дающего право на временное пребывание или временное проживание на территории Азербайджанской Республики;
- две фотографии размером 3,5 х 4,4 см;
- документ жилого помещения, где он будет зарегистрирован (выписку из государственного реестра недвижимого имущества о государственной регистрации права собственности, ордер, договор аренды (найма) или иной документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики);
- заявление лица, предоставляющего жилое помещение иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое помещение);
- копию документа, удостоверяющего личность лица, которое предоставляет жилое помещение иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое помещение);
- документ об оплате государственной пошлины.
Обращаться по этому вопросу необходимо в Государственную миграционную службу.
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