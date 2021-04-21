Вопрос:

Здравствуйте! На каких основаниях могут предоставить вид на жительство в Азербайджане? Являюсь гражданином России, родился в Баку, мама живёт в Баку. Проживаю в гражданском браке, есть общий ребёнок. Моей гражданской супруге могут предоставить вид на жительство на основании общего ребёнка? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляется разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики в том числе при следующих обстоятельствах:

- если они находятся в близких родственных отношениях с гражданами Азербайджанской Республики;

- если они являются членами семей иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики;

- если они занимаются предпринимательской деятельностью в Азербайджанской Республике;

- если они получили разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики.

Таким образом, вы и ваша супруга можете получить разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики

Для получения разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики необходимо представить следующие документы:

- заявление-анкету;

- паспорт или иной документ для пересечения границы (срок действия которого должен быть как минимум на три месяца дольше истечения срока предусмотренного разрешения на временное проживание);

- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или равнозначного ему документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18 лет и);

- документ, в нотариальном или приравненном к нему порядке подтверждающий наличие обстоятельств, являющихся основанием для выдачи разрешения на временное проживание;

- справку о том, что он не является носителем вируса заболевания, которое предусмотрено в перечне опасных инфекционных заболеваний, утвержденном соответствующим органом исполнительной власти;

- копию документа, дающего право на временное пребывание или временное проживание на территории Азербайджанской Республики;

- две фотографии размером 3,5 х 4,4 см;

- документ жилого помещения, где он будет зарегистрирован (выписку из государственного реестра недвижимого имущества о государственной регистрации права собственности, ордер, договор аренды (найма) или иной документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики);

- заявление лица, предоставляющего жилое помещение иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое помещение);

- копию документа, удостоверяющего личность лица, которое предоставляет жилое помещение иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое помещение);

- документ об оплате государственной пошлины.

Обращаться по этому вопросу необходимо в Государственную миграционную службу.

Информационное агентство Trend доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life​@trend.az