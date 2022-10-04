Как вступить в наследство после смерти родственника?

Вопрос:

Я хотела бы к вам обратиться по поводу вступления в наследство в городе Сумгайыт. Мой отец скончался 26 июля 2022 года. Я проживаю в Голландии и имею лишь голландское гражданство. Отец завещания не оставлял. Из наследников я и его жена (она не моя мать).

Подскажите, пожалуйста, каким образом подавать на наследство, нужно ли мое личное присутствие. Какие документы мне потребуются?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Для принятия наследства необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору по месту жительства умершего, либо если оно неизвестно, по месту нахождения имущества, принадлежащего умершему. Принятие наследства осуществляется путем подачи соответствующего заявления в нотариальную контору, которое может быть подано самим наследником, либо его представителем, действующим на основании надлежащим образом удостоверенной доверенности (то есть доверенность, выданная за пределами Азербайджана, должна быть апостилизирована или легализована).

В нотариальную контору должны быть представлены свидетельство о смерти наследодателя, документ, подтверждающий родственные отношения с наследодателем (в вашем случае свидетельство о рождении и, в случае смены фамилии, свидетельство о браке, либо иной документ о смене фамилии), а также документы о праве собственности наследодателя на наследуемое имущество. В зависимости от обстоятельств дела нотариус может истребовать и иные документы.

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