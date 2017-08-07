Путешествие в прошлое с азербайджанскими звездами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялся очередной концерт в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, вызывают большой интерес публики.

На очередном мероприятии вниманию зрителей была представлена яркая концертная программа с участием известных азербайджанских исполнителей - заслуженной артистки Азербайджана Лалы Мамедовой, певцов Нияма Салами, Чинары Бекировой, Шабнам Гахрамановой, Тюркян Велизаде, Мирфархада Хабиби, Сабины Аскеровой, Вюсала Гаджиева, Кенуль Шихалиевой, Аяза Бабаева, Ильгара Садыгова, Аиды Фейзиевой, Шаханы Рзаевой, Самира Джаббарова, Аксайлы Смирновой, Наили Имран, Анара Рагимли, Гамиды Гусейн, а также танцовщицы Сабины Исмаиловой и группы "Megas".

В ходе очередного концерта прозвучали и современные хиты, и ретро-шлягеры, которые подарили слушателям теплые воспоминания о прошлом.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был проведен в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)