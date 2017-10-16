Кино для социальных перемен в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 16 по 19 октября будет представлен кинопроект "Кино для социальных перемен", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Этот международный проект уже в пятый раз представит документальные фильмы, посвященные социальным проблемам современного общества.

Кинопроект пройдет параллельно с Фестивалем европейской толерантности IMAGINE (12 - 20 октября). Организатором проекта является Институт Адама Мицкевича, портал о польской культуре Culture.pl при поддержке Центра Cовременного Искусства YARAT, посольства Польши в Азербайджане.

В рамках кинопроекта наряду с показами фильмов, также будут проведены мастер-классы и состоятся дискуссии.

В день открытия кинопроекта, 16 октября в 18:00 в кинотеатре Landmark состоится показ фильма режиссера Павла Лозинского "Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю".

Перед показом пройдет короткая презентация проекта "Кино для социальных перемен" Института Адама Мицкевича и Culture.pl в Варшаве и Международного фестиваля документальных фильмов DokuBaku.

После показа состоится дискуссия и коктельная вечеринка.

Институт Адама Мицкевича - это государственная культурная организация, миссией которой является создание и продвижения польской культуры во всем мире. Culture.pl – это ежедневно обновляемый портал о наиболее интересных событиях в мире польской культуры по всему свету.

(Автор: Джани Бабаева)