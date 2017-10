В Баку проходит Международный фестиваль DokuBaku – интересные встречи и фильмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля документального кино DokuBaku состоялся показ интересных фильмов и прошел ряд встреч, сообщает Trend Life.

Гостям были представлены фильмы Петера Меттлера "Конец времени", Леона Голдштейна "God Is Not Working on Sunday!", Мартина Дичикко “Проходящие перед закрытым окном", Джилад Барам "Куделка: Съемки священной земли", Рахуля Жаина "Автомобили", Давида Боренштейна "Империя мечты", прошли мастер-классы Эрика Гандини и Мирнаиба Гасаноглу

Фильмы были представлены автором проекта DokuBaku Вероникой Янатковой, доцентом Университета ADA Анаром Велиевым, представителем платформы “Equals” Назакят Амирли и киноведом Аразом Зейниевым

Гостям была представлена концертная программа группы DiHaj.

DokuBaku - первый международный фестиваль документального кино в Азербайджане, который проходит в Баку 12 по 20 октября. Авторы идеи проекта - режиссер Имам Гасанов и продюсер Вероника Йанаткова. Фестиваль, который пройдет под девизом “Testing the reality” (Тестируя реальность), состоит из основной и конкурсной программы. Зрителям представлены 15 отечественных фильмов и 17 зарубежных картин из Германии, Италии, России, Чехии и других стран. Для участников проводятся мастер-классы с режиссерами и продюсерами картин. В рамках DokuBaku будет проведен интересный четырехдневный мастер-класс “My street films”, в результате которого участникам представится возможность создать два фильма. Кинопоказы проходят не только в кинозалах, но и в столичных кафе.

(Автор: Вугар Иманов)