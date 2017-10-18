"Судьба певца": эмиграция и тоска по родине

18 октября 2017 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 25 октября состоится премьера оперы видного азербайджанского композитора, народного артиста Джахангира Джахангирова "Судьба певца", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Музыка к опере была написала в 1978 году. "Судьба певца" посвящена трагической судьбе ханенде Мир Сеида, на пике своей славы эмигрировавшего в начале ХХ века в Европу и до конца своих дней жившего в тоске по родине.

В день премьеры, 25 октября партию Мир Сеида исполнит заслуженный артист Азербайджана Илькин Ахмедов. В спектакле также заняты ведущие солисты театра - народные артисты Фидан Гаджиева и Гюльяз Мамедова (Ханенде), заслуженные артисты Афаг Аббасова (Ханым), Фарид Алиев (Рашид бек), Сабина Вахабзаде (Гюльсюм), Фарида Мамедова (Рена), солисты Турал Агасиев (Ашур бек), Фахмин Ахмедлы (Гасым) и Тялят Гусейнов (Мамед).

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля является народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров, режиссером-постановщиком - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Спектакль украсят яркие монументальные декорации и костюмы. Художником-постановщиком оперы является заслуженный работник культуры Азербайджана Техран Бабаев.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Легенда о прекрасной девушке в Баку (ФОТО)
Культура 16 октября 16:09
В Международном центре мугама пройдет вечер памяти Адиля Меликова
Культура 9 октября 15:02
Шовкет Мамедова - неизгладимый яркий след в истории оперного искусства Азербайджана
Культура 4 октября 16:21
Звезда Украины исполнит партию Одетты-Одиллии в Баку
Культура 3 октября 11:05
Ведущие солисты Украины в Баку - вечер высокого искусства (ФОТО)
Культура 2 октября 14:02
Церемония помазания хной в представлении Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Культура 25 сентября 16:35
"Судьба певца": иммиграция и тоска по родине
Культура 20 сентября 16:20
Звезды Украины выступят на бакинской сцене
Культура 15 сентября 12:46
"Судьба ханенде" на бакинской сцене
Культура 14 сентября 18:57
Гюльянаг Мамедова презентовала клип "Giley" c участием известных деятелей культуры (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 11 сентября 18:18
Солист Михайловского театра восхищен азербайджанскими артистами и Баку – интервью
Интервью 24 июля 12:57
Восхитительный голос азербайджанской певицы покорил французов (ФОТО)
Культура 22 июля 17:30
Фидан Гаджиева выступит с соло-концертом во Франции
Культура 24 июня 17:46
Грация и музыка Баку: Переливающиеся, летящие и воздушные костюмы (ФОТО)
Культура 22 июня 14:15
Украинский музыкант восхищена Квартирой-музеем Ниязи (ФОТО)
Культура 19 июня 17:39
В Баку покажут Гала-балет с участием звезд
Культура 19 июня 12:47
Лето, музыка, Баку (ФОТО)
Культура 15 июня 16:53
Грузинский артист очарован "азербайджанским бриллиантом" (ФОТО)
Культура 15 июня 14:35