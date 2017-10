Фильм азербайджанского режиссера претендует на награды Антониони и Тарковского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) номинирован в двух категориях Чикагского международного фестиваля арт-хаусного кино Blowup Film Fest. Об этом Trend Life сообщил режиссер картины.

Фильм поборется за награду в категориях "Лучший художественный фильм" (награда Антониони) и "Лучший режиссер" (награда Тарковского). Церемония награждения состоится 12 ноября.

"Çölçü" ("Степняк"/"Steppe Man) снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсер - Мушвиг Хатамов исполнительный продюсер Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой степняк), Видади Гасанов (пожилой степняк), Джавидан Мамедли (маленький степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Фильм был представлен на более тридцати двух международных кинофестивалях, признан лучшим в различных номинациях, творческий коллектив отмечен различными наградами и дипломами. Среди наград – "For Fairytale Reality" на DIDOR International Film Festival -2012 (Таджикистан), "For creative research" на International Telekinoforuma "Together" -2013 в Украине, "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль" на Uluslararası Van Gölü Film Festivalı -2014 в Турции, "Лучший художественный фильм" Rainbow Film Festival - 2014 в Великобритании, "Лучший режиссер" и "Platinum Awards" на International Movie Awards -2014 в Индонезии, "Лучший режиссер" на Noida International Film Festival-2015 в Индии, "Golden World Awards" на World Film Awards - 2015 в Индонезии, и т.д. Картина была включена в список кандидатов Американской Кино Академии OSCAR-2014 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева )