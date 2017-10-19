125-летие Марины Цветаевой отметили в Баку (ФОТО)

19 октября 2017 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы Марины Цветаевой, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку.

Мероприятие было организовано литературным объединением "Содружество" и Российским информационно-культурным центром. Участниками вечера стали азербайджанские поэты и писатели, преподаватели и студенты Бакинского Славянского университета, представители организаций российских соотечественников.

На вечере прозвучали стихи Марины Цветаевой в исполнении поэтов Аладдина Ягубова, Эльзы Бабаевой, Ибрагима Имамалиева, Валентины Эфендиевой.

Члены Бакинского клуба авторской песни Георгий Черногоров и Вера Великанова представили музыкальные композиции на стихи поэтессы.

Вела вечер руководитель литературного объединения "Содружество" Раиса Абдуллаева.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного объединения солидарности народов Азербайджана "Содружество" Татьяна Керимова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, заместитель председателя Русской общины Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина и главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Ты меня зовешь, Азербайджан!" – впечатления российской фотохудожницы (ФОТО)
Культура 17 октября 11:26
"Ты меня зовешь, Азербайджан" – выставка российской фотохудожницы в Баку
Культура 20 сентября 12:34
Блокадный Ленинград: фотовыставка в Баку (ФОТО)
Социум 8 сентября 15:40
Православие в Азербайджане
Культура 6 июня 15:36
Герои стихов Валентины Эфендиевой перешли на полотна (ФОТО)
Культура 27 мая 11:59
В Баку отметили Международный день семьи (ФОТО)
Социум 16 мая 10:21
Азербайджанские артисты поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)
Культура 10 мая 10:26
В Баку прошло мероприятие, посвященное польскому врачу и педагогу
Общество 8 мая 15:39
День авиации и космонавтики в Баку (ФОТО)
Культура 12 апреля 12:51
Театр из Санкт-Петербурга собирается на гастроли в Баку
Культура 12 апреля 12:04
"Неизвестный Пушкин" в Баку (ФОТО)
Культура 10 апреля 17:32
В Баку открылась фотовыставка "25 лет дипломатических отношений: Россия – Азербайджан" (ФОТО)
Социум 5 апреля 10:10
В Баку пройдет Пасхальный базар
Социум 1 апреля 16:16
Весенние сюжеты в Баку (ФОТО)
Культура 1 апреля 09:42
"Нет земли роднее": 90-летие Мстислава Ростроповича отметили в Баку (ФОТО)
Культура 30 марта 11:28
Девушку Чайкой зовут: в Баку открылась выставка, посвященная Валентине Терешковой (ФОТО)
Культура 9 марта 17:42
Российский музыкант поздравил бакинок с 8 Марта (ФОТО)
Культура 7 марта 11:14
Бесплатный показ спектакля московского театра для азербайджанских зрителей
Культура 28 февраля 12:00