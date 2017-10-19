125-летие Марины Цветаевой отметили в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы Марины Цветаевой, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку.

Мероприятие было организовано литературным объединением "Содружество" и Российским информационно-культурным центром. Участниками вечера стали азербайджанские поэты и писатели, преподаватели и студенты Бакинского Славянского университета, представители организаций российских соотечественников.

На вечере прозвучали стихи Марины Цветаевой в исполнении поэтов Аладдина Ягубова, Эльзы Бабаевой, Ибрагима Имамалиева, Валентины Эфендиевой.

Члены Бакинского клуба авторской песни Георгий Черногоров и Вера Великанова представили музыкальные композиции на стихи поэтессы.

Вела вечер руководитель литературного объединения "Содружество" Раиса Абдуллаева.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного объединения солидарности народов Азербайджана "Содружество" Татьяна Керимова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, заместитель председателя Русской общины Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина и главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)