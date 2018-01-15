Выступление азербайджанских певиц в шоу "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)

15 января 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжается вокальное шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

Во втором туре проекта выступили две азербайджанские исполнительницы Айнура Ширинова и Айла Рай. Певицы являются участницами команды Йылдыз Тильбе.

В ходе очередного тура Айнура Ширинова исполнила композицию "Gamsız", а Айла Рай "Shy guy".

Исполнение певиц было высоко оценено их наставницей. В итоге Йылдыз Тильбе выбрала Айнур Ширинову и Айлу Рай для дальнейшего участия в проекте.

Напомним, что в третий тур шоу O Ses Türkiye также прошел азербайджанский певец Озан Ахмедов.

(Автор: Джани Бабаева)

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