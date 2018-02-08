Пленившая легкостью и обаянием Гюнель Мамедова: об азербайджанских актерах в российском журнале

БАКУ /Trend Life/ - В журнале "Страстной бульвар,10" Союза театральных деятелей России представлена статья о Первом международном фестивале спектаклей для детей и подростков "Кееда", прошедшем в городе Элиста (Республика Калмыкия, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

На фестивале страну представил коллектив Театра юного зрителя со спектаклем "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым") по сказке Абдуллы Шаига.

В материале журнала отмечено, что с азербайджанским ТЮЗом у Национального драматического театра им. Б.Басангова (Республика Калмыкия) давнишние творческие связи.

"Пленившая легкостью и обаянием Гюнель Мамедова, грациозная и игривая, исполнила роль стрекозы, очаровательного легкомысленного существа. Выбранный ею в друзья Суслик в исполнении Эльнура Керимова нетороплив и обстоятелен и в своем занудстве и осторожности уморительно смешон. Несколько его симпатичных актерских находок вроде той, когда он нежно целует свой длинный хвостик и заботливо прячет его в карман, вызывают дружный одобрительный смех зала. Роль надменного Хана с отменным мастерством исполняет народный артист Азербайджана Агахан Салманлы. Он же является и режиссером-постановщиком сказки. Участие актера такого уровня придает особый смысл постановке, где мастерство мэтра встречается с озорством и энергией талантливой молодежи - Ильхама Асадова, Эльнура Гусейнова, Мушфига Алиева, Эльшана Шыхалиева, Айгюн Фатуллаевой", - говорится в статье.

Отметим, что по завершении фестиваля коллективу театра были вручены почетная грамота Управления образования администрации города Элисты, диплом Союза театральных деятелей Республики Калмыкия и диплом фестиваля "Кееда".

(Автор: Джани Бабаева)

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