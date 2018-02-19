В Баку отметили юбилей известного мультипликатора Эльчина Ахундова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею заслуженного работника культуры Азербайджана, режиссера-мультипликатора, сценариста, художника-постановщика Эльчина Ахундова, сообщили Trend Life на киностудии.

Присутствовавшие на мероприятии представители культуры и искусства поздравили юбиляра и пожелали ему успехов в творческой деятельности. Было отмечено, что Эльчин Ахундов внес вклад в развитии отечественной анимации.

Эльчин Ахундов родился 7 февраля 1948 года в Баку. Он окончил Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде (1968 год) и Украинский полиграфический институт (1978 год) (сейчас - Украинская академия печати).

В 1968 году начал свою трудовую деятельность на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Работал над такими мультипликационными фильмами, как "Летающий жираф", "Сон Хумай", "Про Джыртдана и великана", "Ежик и яблоко" и многими другими.

Эльчин Ахундов был художественным руководителем и директором анимационной студии "Azanfilm". Ученики мастера сегодня с успехом работают в разных странах мира.

Эльчин Ахундов не только занимается мультипликацией, он иллюстрирует детские книги, учебники, создает плакаты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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