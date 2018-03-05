Искусство Японии в Баку: утонченная красота и богатство художественных приемов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки "Искусство Японии из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", сообщает Trend Life. Выставка продолжает серию "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", задуманную как череду "географических" выставок, на которых будут представлены художественные произведения из Фондов хранения музея, насчитывающих на сегодняшний день около 18 тысяч единиц.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели культуры и искусства.

Заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что отношения между Азербайджаном и Японией успешно развиваются в различных областях, в том числе и в сфере культуры. Было подчеркнуто, что коллекция японского искусства Азербайджанского национального музея искусств насчитывает около 200 музейных единиц, и включает в себя произведения, датируемые XVIII-XX веками.

Севда Мамедалиева выразила уверенность, что экспозиция вызовет большой интерес у посетителей музея, и будет способствовать еще большему развитию и укреплению отношений в сфере культуры между двумя странами.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов говоря о том, что выставка - значимое событие в культурной жизни города, отметил, что японское искусство всегда вызывало и вызывает большой интерес у публики.

Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори отметил, что в фонде Азербайджанского национального музея искусств хранятся экспонаты японского искусства, относящиеся к XVIII-XX векам, и посредством организованной выставки широкая общественность может ближе познакомиться с искусством Японии.

Дипломат выразил признательность руководству и коллективу Азербайджанского национального музея искусств за организацию экспозиции.

Далее гости мероприятия ознакомились с выставкой.

Отметим, что в настоящее время музей обладает солидной коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства страны Восходящего солнца, вобравшей в себя своеобразное сочетание утонченной японской философии красоты и естественности с изысканным богатством художественных приемов, принятых в декоративном творчестве.

Среди памятников японского прикладного искусства, представленных на выставке особое внимание привлекает собрание образцов художественной керамики. В экспозиции выставки представлены изделия XVIII-XX веков знаменитых керамических центров Японии, получивших всеобщее мировое признание.

Это разнообразные блюда и тарелки с ярким рисунком, крупные декоративные парадные вазы с позолотой и фигурной лепкой, маленькие изящные вазы с изысканным декором, традиционные чайнички с боковой ручкой в виде раструба, тонкостенные чайные пары, расписные пиалы, чайные сервизы, с мастерски проработанными изображениями миниатюр.

Миниатюрная пластика представлена в экспозиции, в основном, виртуозной резьбой по ценнейшей слоновой кости. Среди экспонатов выставки также несколько коробочек из слоновой кости, украшенные резьбой из сюжетных сцен и узором, изумительные веера с перламутровыми вставками и очень ценные, датируемые XVIII- XIX веками, тонко проработанные костяные ножны катан, являвшихся предметом гордости воинов.

Выставка знакомит посетителей с образцами японской вышивки, поражающих мастерством создания переходных тонов и полутонов в изображении излюбленной тематики – пейзажа.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.