Звезды оперы и эстрады поздравили военнослужащих с праздником Новруз красочным спектаклем "Аршин мал алан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды оперы и эстрады провели для военнослужащих Государственной пограничной службы праздничный вечер, посвященный Новрузу, представив красочный спектакль "Аршын мал алан" по мотивам оперетты выдающегося композитора Узеира Гаджибейли "Аршын мал алан", сообщили Trend Life организаторы вечера. В этом году оперетте исполнилось 105 лет.

В спектакле приняли участие коллективы Государственной пограничной службы Азербайджана (Dövlət Sərhəd Xidməti, DSX) - образцовый военный оркестр под управлением главного дирижера, майора Самеда Векилова и танцевальный коллектив под управлением заслуженного артиста Наили Мамедзаде. Роли исполнили – солисты военного оркестра DSX Фахри Кязым Ниджат (Аскер) и Турал Агасиев (Сулейман), главный хореограф танцевального коллектива DSX Фарид Ибрагимов (Вели), оперная певица, заслуженная артистка Афаг Аббасова (Гюльчохра), эстрадная певица и телеведущая Эльнара Халилова (Ася), вокалисты Мурад Алибейли (Солтан бек), Гюнель Алиева (Телли).

После спектакля была представлена концертная программа с национальными песнями и танцами, зарубежными композициями, с участием заслуженных артистов Афаг Аббасовой и Чинары Ширин, эстрадных исполнителей Эльнары Халиловой и Диляры Кязымовой.

"Аршин мал алан" (дословный перевод «Покупающий товар аршинами») - последняя и самая популярная оперетта Узеира Гаджибейли в 4 действиях. Она была написана в 1913 году в Петербурге. Автором либретто оперетты (на азербайджанском) является сам Узеир Гаджибейли. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. В комедии Узеир Гаджибеков сочетал традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах 76 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самой популярной же считается фильм 1945 года с участием легендарного Рашида Бейбутова в главной роли. Фильм оказался настолько удачным, что был дублирован на 86 языков, обошел 136 стран мира и по кассовому сбору опередил самые знаменитые фильмы Голливуда.

(Автор: Вугар Иманов)

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