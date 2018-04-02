В Калуге пройдет День культуры Азербайджана

2 апреля 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Калуге пройдет День культуры Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Праздник организуют областной молодежный центр совместно с областным отделением международного фонда «Российский фонд мира» и региональной Азербайджанской национально-культурной автономией.

7 апреля в 14.00 в фойе областного молодежного центра будет развернута выставка прикладного творчества азербайджанского народа, а также пройдет дегустация блюд национальной кухни. Продолжится праздник концертной программой с участием азербайджанских коллективов и творческих коллективов областного молодежного центра. Артисты в этот день также исполнят песни легендарного азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева.

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