Эльза Ибрагимова. Музыка ее живет в сердцах молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного института культуры и искусств (ADMİU) "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает) прошел вечер, посвященный 80-летию со дня рождения известного композитора, народной артистки, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Эльзы Ибрагимовой (10.01.1938 - 11.02.2012), сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении Ансамбля народных инструментов под руководством народного артиста Азербайджана, профессора Замига Алиева учащиеся ADMİU исполнили хиты Эльзы Ибрагимовой - “Bakının işıqları”, “Sənsizliyin içində”, “O gözlər”, “Sevgilim tut əlimnən”, “Bilməzdim”, “Sən yadıma düşəndə”, “Qurban verərdim”, “Səslə məni”, “Daha məndə dözüm yox”, “Yalan ha deyil”, “Unuda bilməzsən”, “Gecələr bulaq başı”, “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”, “Bağçada keçmişəm”, “Mehribanım” и другие любимые композиции.

Музыка Эльзы Ибрагимовой давно и навсегда поселилась в наших душах, помогая нам жить и радоваться. Музыка, которая непостижимым образом рождалась в глубинах души этой женщины и буквально врастает в каждого слушателя - истинно национальная. Ведь композитор писала о патриотизме, дружбе народов, преемственности поколений, родном крае. И всегда поражала слушателей своей искренностью, мелодичностью и безграничной любовью к Родине. Нет такой песни у Эльзы Ибрагимовой, которая не заставила бы думать, переживать, пробуждать сердца, волноваться, мечтать и любить - вот истинное волшебство прекрасной музыки.

Эльза Ибрагимова была ученицей выдающихся композиторов Джовдета Гаджиева и Гара Гараева, большим любителем народной музыки и мугама. Композитором был написан цикл классических произведений, симфоническая поэма, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. В ряду известных музыкальных сочинений выделяются оперы "Афет" (автор либретто - Гусейн Джавид) и "Горящие колыбели" (автор либретто - Рамиз Гейдар), в которой отображена боль Карабахской трагедии. В 1996 году написала оперу, посвященную 200-летию шейха Шамиля. Эльзе Ибрагимовой принадлежит музыка к гимну азербайджанских нефтяников, посвященная 130-летию национальной нефтяной отрасли. Самобытный талант композитора был высоко оценен Тихоном Хренниковым, Георгием Свиридовым, Отаром Тактакишвили, Джовдетом Гаджиевым, Арифом Меликовым, Мурадом Кажлаевым, Гара Гараевым.

Большой успех был и в эстрадной сфере, ее песни исполняли известные певцы Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. За творческую жизнь написала свыше ста песен, многие стали очень популярными и по сей день радуют любителей музыки.

(Автор: Вугар Иманов)

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