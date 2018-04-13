Как отважные азербайджанцы противостояли армянским оккупантам – премьера фильма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Cinema İMAX состоялась презентация художественного фильма "Son Nəfəsədək" ("До последнего вздоха"), повествующего о Карабахской войне, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, ветераны Карабахской войны. На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны

Сюжет фильма: идет 1989 год…Время развала СССР… Армянские сепаратисты бесчинствуют на азербайджанской земле в Карабахе. Явер Искендеров после отбытия наказания в одной из тюрем Советского Союза возвращается на родную землю – в село Юхары Вейсалли Физулинского района. Много лет назад он стал жертвой армян, которые решили поиздеваться над ним, но жестоко поплатились. А сам Явер был приговорен к длительному сроку. Вернувшись домой, Явер хочет начать новую жизнь, создать семью, но узнает, что его любимая девушка стала жертвой армян. Она в тяжелом состоянии находится в больнице, а родное село подверглось вооруженному нападению сепаратистов. Власть закрывает глаза на бесчинства армян, более того, советские войска помогают зверствам сепаратистов. И тогда Явер, собрав друзей и односельчан, создает отряд самообороны и встает на защиту родной земли от оккупантов. Как оказалось, командующий военной частью – его друг, которого он спас от смерти в тюрьме… Но "друг" оказывается на стороне армян…

Автор сценария и главный продюсер фильма Нуреддин Асланов отметил, что фильм основан на реальных событиях.

"Когда наша деревня Юхары Вейсалли была захвачена оккупантами, мне было 14 лет, и я своими глазами видел зверства армян", - сказал он.

Съемки фильма проходили в Физулинском и Джалилабадском районах и в Баку.

События фильма происходят в преддверии страшной Ходжалинской трагедии, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Но до этой страшной трагедии была героическая оборона в Юхары Вейсалли, Карадаглы и других селах, которые были на пути к Ходжалы.

Режиссер-постановщик – Эльнур Алиев, оператор-постановщик Джавид Оруджов, композитор – Яшар Бахыш, художник-постановщик – Мехрибан Эфенди, исполнительный продюсер – Ровшан Гулиев, редактор – Кямран Гасымов.

В ролях: Ильгар Джахангир, Эльдар Багирбеков, Ильгар Мусаев, Вугар Велиханов, Эльшан Рустамов, Ульвия Рза, Эльчин Эфенди, Намис Ширмамедов, Ровшан Керимдухт, Талех Юзбеков, Вагиф Керимов, Новруз Джафаров, Магеррам Гурбанов, Эмиль Севдималиев, Ульвия Рза и другие.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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