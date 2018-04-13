В Баку пройдет серия мастер-классов Адили Алиевой из Франции

БАКУ /Trend Life/ - Видный представитель азербайджанской диаспоры во Франции, заслуженная артистка Азербайджана, профессор Адиля Алиева проведет в Баку серию мастер-классов, сообщили Trend Life в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Главная цель визита, организованного по приглашению Министерства культуры и туризма Азербайджана, – повышение качества образования в музыкальных школах и профессионализма преподавателей.

Первый мастер-класс пройдет 16 апреля в музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, второй – 18 апреля в Центре искусств имени Гара Гараева, 20-апреля - в музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева.

Адиля Алиева родилась в Баку, с отличием окончила Бакинскую музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского. Живет во Франции на протяжении 25 лет, является директором Высшей международной музыкальной академии. Выступала с концертами в более 50 странах мира, выпустила свыше 30 дисков, пропагандируя национальную и мировую классическую музыку. Она - единственная азербайджанка, именем которой назван Международный конкурс пианистов во Франции. Традиционный фестиваль проводится с 1998 года с участием именитых музыкантов, в том числе и из Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.