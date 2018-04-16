"Обитатели ада" из Азербайджана отправятся в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представит нашу страну на 11-м Международном театральном фестивале тюркоязычных стран "Bin nefes, bir ses" ("Тысяча дыханий, один голос"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Фестиваль пройдет в турецком городе Конья 20-30 апреля.

На фестивале азербайджанский театр представит спектакль "Cəhənnəm sakinləri" ("Обитатели ада"), поставленный по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева.

Режиссер-постановщик и художник - народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, ассистент режиссера – Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы музыкальные произведения композитора Азера Дадашова.

В ролях - народные артисты Малейка Асадова, Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова, Рамин Шихалиев и Хадиджа Новрузлу.

События спектакля разворачиваются в 1937 году и рассказывают о судьбах людей в период сталинских репрессий.

В рамках фестиваля наряду с показом спектаклей также будут проведены различные творческие встречи, обсуждения, семинары и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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