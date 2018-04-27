В Баку отметили юбилей Михалкова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе № 175 города Баку, в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) - "Литературная гостиная", состоялся открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения российского писателя, поэта, драматурга и общественного деятеля Сергея Михалкова, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Участники урока прочитали стихи, представили сценические постановки по мотивам произведений Сергея Михалкова.

Вместе с педагогами, с творческими способностями детей, ознакомилась председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Сергей Михалков (1913 – 2009 годы) – российский писатель, поэт, баснописец, драматург, публицист, сценарист, общественный деятель. Наибольшую известность Михалкову принесли его произведения для детей.

В 1935 году вышло первое известное произведение, ставшее классикой советской детской литературы – "Дядя Стёпа".

Сергей Михалков стал членом Союза писателей СССР в 1937 году. В 1935-1937 годах он обучался в Литературном институте. Многие персонажи стихов Сергея Михалкова стали нарицательными.

К 2008 году суммарный тираж книг Сергея Михалкова составил, по разным оценкам, около 300 миллионов экземпляров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.