Первая репетиция Айсель Мамедовой на сцене "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)

30 апреля 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова (AISEL) провела первую репетицию на сцене Altice Arena в Лиссабоне (Португалия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

(Автор: Джани Бабаева)

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