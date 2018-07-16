Альпы азербайджанца признаны одними из лучших на острове Крите (ФОТО)

16 июля 2018 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Работа азербайджанского фотографа Айдына Садыхова «Посреди Альп» признана одной из лучших первого Международного фотофестиваля – конкурса города Ханья (Крит) в категории «Пейзаж». Экспозиция победителей конкурса будет представлена с 28 августа по 5 сентября в Центре средиземноморской архитектуры, находящегося в здании 1595 года, сообщил Trend Life Айдын Садыхов.

Организаторы - муниципалитет города Ханья и галерея Blank Wall Gallery. В конкурсе, который был объявлен в марте, приняли участие десятки тысяч фотографов со всего мира. Главная цель – ежегодно представлять лучшие работы фотографов со всего мира, превратив, таким образом, город Ханья в центр фотоискусства. В июне 2018 года жюри конкурса подвели итоги и объявили 320 победителей, представляющих 71 страну. Работы оценивались по 16 категориям: городской пейзаж, монохром, изобразительное искусство, уличная фотография, пейзаж, путешествия, цвета, портреты, дикая природа, абстракт, архитектура, концептуальная фотография, документальное фото, макро, природа, панорама. В состав жюри вошли известные международные фотографы, профессора университетов и директор галереи/фестиваля.

Работы Айдны Садыхова неоднократно признавались лучшими на различных международных конкурсах.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Международный день фотографа в Азербайджане (ФОТО)
Социум 12 июля 15:07
Невероятные кадры из Гедабекского района Азербайджана (ФОТО)
Интересное 12 июня 14:47
Оторваться от суеты и потока мыслей: неповторимость огромного мира в Баку
Культура 12 июня 10:38
3х50: Международные фотодни в Баку
Культура 14 мая 11:29
Живописная природа Газахского района глазами азербайджанских фотографов (ФОТО)
Культура 11 мая 12:47
Любимый фотограф азербайджанских актеров призывает следовать за своими инстинктами
Культура 19 апреля 10:48
Лента новостей
В Пакистане 17 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 13:32
Объем ввода жилья в Казахстане за январь-июнь 2018 года вырос
Казахстан 13:32
В Азербайджане начались тестовые экзамены по приему на работу учителей
Общество 13:30
Узбекистан реформирует таможню и возобновляемую энергетику
Бизнес 13:29
ВВП Азербайджана вырос на 1,3%
Бизнес 13:21
У Черноморского банка торговли и развития новый президент
Бизнес 13:05
Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины
Китай 13:05
Китай и ЕС призвали США и КНДР придерживаться взятых на себя обязательств
Китай 13:03
Путин и Трамп побеседуют тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки
Россия 13:02