Ковры Гянджи времен Мирзы Шафи Вазеха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники детского отделения Централизованной библиотечной системы Ясамальского района совершили экскурсию в Азербайджанский музей ковра, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Визит юных художников организован в рамках конкурса “Mirzə Şəfi Vazeh dövrünün Gəncə xalçaları” (Ковры Гянджи времен Мирзы Шафи Вазеха) с целью ознакомления с одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Как известно, в 2010 году традиционное искусство ковроткачества Азербайджана было включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Созданные детьми рисунки будут оценены жюри конкурса, итоги представлены 27 июля.

Мирза Шафи Вазех (1794, Гянджа - 1852, Тифлис) - является одним из выдающихся представителей азербайджанской литературы первой половины XIX столетия, поэт и мыслитель, просветитель и педагог. Под псевдонимом Вазех, что означает «выразительный, ясный», писал как на азербайджанском, так и на персидском, развивая традиции поэзии на этих языках. Преподавал в Тифлисе азербайджанский и персидский языки. Совместно с русским педагогом Иваном Григорьевым написал первую хрестоматию азербайджанской поэзии и «Азербайджано-русский словарь» для Тифлисской гимназии. Мирза Шафи писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи и др. Его стихи носили лирический и сатирический характер.

(Автор: Вугар Иманов)

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