Гёйгель принял гостей творческого фестиваля "Из регионов в регионы" (ФОТО)

23 июля 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный Министерством культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в городе Гёйгёль, который расположен на правом берегу реки Гянджачай (приток Куры), в 370 км от Баку.

Гостям фестиваля "Из регионов в регионы" 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Отметим, что фестиваль охватывает 15 городов и регионов страны. Ранее "Bölgələrdən bölgələrə" был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Горадизе, Гузанлы, Гёйчае и Мингячевире. Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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