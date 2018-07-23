В Голландии представлен потрясающий мюзикл о Карабахском цветке хары бюльбюль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В голландском городе Харлем выпускниками Montessori Teachers College была представлена театральная постановка под названием «Хары и Бюльбюль», сообщили Trend Life организаторы проекта. Мюзикл был представлен на протяжении двух дней и вызвал большой интерес общественности. Автор сценария и режиссер - председатель общества Голландские друзья Азербайджана (DufoA) Марион ван дер Вехт (Marion van der Vegt). DufoA в этом году отмечает 10-летний юбилей.

Ежегодно в Голландии выпускники всех начальных школ ставят музыкально –театральные постановки, на которые приглашают в качестве зрителей своих родных и близких. При входе в зал зрителей встречали девушки в азербайджанском национальном костюме. До начала представления зрители могли насладиться удивительным восточным декором, сделанным самими участниками - красивой тахтой с коврами из Азербайджана, шелковыми платками кялагаи с орнаментами буты, композициями Гара Гараева и фильмом про Азербайджан.

Цветок хары бюльбюль в мире произрастает только в Шуше, в Карабахе, у горы Учмых. Он обладает необычным внешним видом и, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть схожесть с соловьем (бюльбюль с азербайджанского - соловей). Одна из легенд о хары бюльбюль связана с дочерью карабахского хана Ибрагимхалила - Ага Бейим Ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха. Иранский шах, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел раскинуть в Иране карабахский сад, ханский сад. В том саду были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и хары бюльбюль. Все цветы прижились, кроме хары бюльбюль, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

Мюзикл был представлен в оригинальном сюжете. В центре спектакля – две героини, две сестры Хары и Бюльбюль. Хары любит разводить цветы, а Бюльбюль славится звонким голосом, от которого у всех вокруг захватывает дыхание. Девушки вспоминают рассказы их тёти Натаван, которая пишет стихи и увлечённо рассказывает о своей стране и любимом городе Шуша. По ее воспоминаниям, под огромным деревом чинара она сидела и слушала произведения своей бабушки, поэтессы Хуршидбану Натаван (1832 – 1897, Шуша. Известная также как «Хан кызы» (ханская дочь) - азербайджанская поэтесса, дочь последнего Карабахского хана Мехтикули-хана, внучка Ибрагим Халил-хана)

Девушки со своей тётей живут в Голландии, но много знают о родине, которая славится потрясающей природой и талантливыми певцами, одарившими этот благословенный край Азербайджана. В честь цветка хары бюльбюль, чьим именем названы девушки, они выпустили духи, которые пользуются популярностью. Девушки решают посетить страну своих предков и едут в Баку, к ним присоединяются их друзья и знакомые, так начинается увлекательное путешествие. За полтора часа зрители становятся участниками удивительных историй, слушают мугам и историю о знаменитой поэтессе Хуршидбану Натаван. Спектакль был встречен яркими овациями зрителей!



В заключение среди гостей была проведена викторина об Азербайджане, Карабахе и городе Шуша. Победителям были вручены подарки и более 400 зрителей смогли насладиться деликатесами, национальными блюдами и напитками из Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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